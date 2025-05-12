Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гречанка развелась с мужем после «предсказания» ChatGPT по кофейной гуще

OC: в Греции женщина бросила мужа после предсказания ИИ по кофейной гуще
close
JarTee/Shutterstock/FOTODOM

В Греции женщина развелась с мужем после того, как чат-бот ChatGPT сообщил ей об измене, «прочитав» кофейную гущу из чашки супруга, пишет Oddity Central.

Гречанка решила развестись с мужем после 12 лет брака из-за подозрений в измене, возникших после «гадания» с помощью искусственного интеллекта. Жительница Афин, увлекающаяся эзотерикой, решила провести необычный эксперимент — она сфотографировала кофейную гущу из чашки супруга и загрузила изображения в чат-бот ChatGPT с просьбой интерпретировать узоры.

Нейросеть выдала неожиданный ответ, заявив, что мужчина якобы мечтает о другой женщине, чье имя начинается на букву «Е», и что он уже изменял супруге. Более того, ИИ «предсказал», что эта таинственная особа стремится разрушить их семью. Несмотря на попытки мужа объяснить абсурдность ситуации, женщина восприняла «прогноз» всерьез и уже через три дня подала на развод, сообщив о своем решении даже детям.

Сам супруг рассказал, что сначала воспринял ситуацию как шутку.

«Я думал, это просто забавный эксперимент, но она отнеслась к этому абсолютно серьезно», — поделился он.

Когда же ему вручили официальные документы о разводе, пришлось обращаться к адвокату. Юрист пояснил, что «показания» искусственного интеллекта не имеют юридической силы и не могут служить основанием для расторжения брака. Специалисты по тассеографии — традиционному гаданию на кофейной гуще — прокомментировали этот случай, отметив, что настоящий анализ требует учитывать множество факторов, включая структуру пены, форму блюдца и другие нюансы.

ChatGPT посоветовал британке срочно идти в больницу, сделав анализ ее руки по фото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами