У иранца развился «синдром опущенной головы» из-за наркозависимости

В Иране у мужчины развился «синдром опущенной головы» из-за его пристрастия к наркотикам, пишет Daily Mail.

По данным медицинского отчета, причиной такой деформации стало многолетнее употребление 23-летним мужчиной психоактивных веществ. Пациент не имел травм позвоночника, но злоупотребление наркотиками привело к развитию фиксированного кифотического положения шеи — редкой формы шейного кифоза.

«Синдром опущенной головы» обычно связан с нервно-мышечными заболеваниями, такими как болезнь двигательных нейронов. Однако врачи сообщают, что впервые зафиксировали такой случай, вызванный именно наркотической зависимостью.

«Препараты не действуют напрямую на позвоночник, но их длительное употребление приводит к тому, что пациент находится в одном и том же положении тела часами, а затем и месяцами. Это постепенно вызывает серьезные изменения в опорно-двигательном аппарате», — пояснил доктор Маджид Резвани.

По словам мужчины, он испытывал хроническую боль в шее, онемение и покалывание в руках. Болезнь прогрессировала более 15 месяцев, пока он пытался лечиться народными средствами. Во время хирургического вмешательства деформированные кости были удалены, а для поддержания шеи использована специальная фиксирующая клетка. Операция прошла успешно — уже через сутки пациент уже мог передвигаться с поддержкой жесткого воротника. Также ему был назначен курс реабилитации и терапии, позволивший побороть наркотическую зависимость.

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