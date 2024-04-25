Китайцу, который 28 лет прожил согнувшись пополам, помогли хирурги

В Китае хирурги помогли мужчине, который 28 лет прожил согнувшись пополам из-за редкого заболевания костей, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, у Ли Хуа была форма анкилозирующего спондилита, которая вызывает неподвижность позвоночных и крестцово-подвздошных суставов из-за сращения костей. С годами состояние мужчины ухудшалось — это привело к тому, что его верхняя часть тела буквально согнулась пополам.

Семья Хуа долгое время не могла позволить себе дорогостоящую операцию, но все изменилось, когда про болезнь мужчины узнала общественность. После посещения больницы общего профиля Шэньчжэньского университета доктор Тао Хуэйжэнь начал составлять план лечения Ли, подчеркнув, что операция может вызвать параплегию.

Хирурги отмечали, что понадобится около четырех крайне сложных операций, в ходе которых кости пациента будут сломаны и собраны заново, чтобы Ли снова мог стоять прямо. К счастью, все процедуры закончились успешно.

«Наконец-то я смог поближе взглянуть на свою мать. Она состарилась, и ее волосы поседели», — поделился первыми впечатлениями китаец.

Из-за атрофированных мышц мужчине пришлось остаться в больнице под присмотром специалистов, чтобы заново научиться выполнять повседневные дела, но спустя некоторое время Ли был выписан домой.

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