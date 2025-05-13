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Пьяный голый дебошир выпал из окна 9-го этажа и застрял в корзине для кондиционера

В Подмосковье голый мужчина выпал из окна 9-го этажа и застрял на седьмом
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Telegram-канал 112

В Подмосковье мужчина спикировал с девятого этажа и выжил. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в Красногорске. По данным Telegram-канала, голый мужчина в состоянии опьянения выпал из окна, но приземлился в корзину для установки кондиционера на седьмом этаже.

«Мужчине пытались объяснить, что произошло форменное чудо, но нетрезвый мозг пока этого не осознал», – сообщается в публикации.

Пострадавший застрял в корзине, его доставали спасатели.

Как рассказала девушка, проживающая в квартире на седьмом этаже, компания выше шумела, молодой человек из квартиры снизу решил разобраться с дебоширами, он стучался к ним в дверь и говорил, что вызовет полицию.

Девушка добавила, что после голого «гостя» осталось много крови и фекалий.

«Когда его затаскивали через нашу квартиру, он испачкал все что можно нам», – рассказала она.

Она добавила, что теперь для уборки квартиры ей придется вызывать клининг.

Ранее шестилетний мальчик получил контузию мозга, выпав из окна третьего этажа.

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