Пьяный голый дебошир выпал из окна 9-го этажа и застрял в корзине для кондиционера

В Подмосковье мужчина спикировал с девятого этажа и выжил. Об этом сообщает 112.
Инцидент произошел в Красногорске. По данным Telegram-канала, голый мужчина в состоянии опьянения выпал из окна, но приземлился в корзину для установки кондиционера на седьмом этаже.
«Мужчине пытались объяснить, что произошло форменное чудо, но нетрезвый мозг пока этого не осознал», – сообщается в публикации.
Пострадавший застрял в корзине, его доставали спасатели.
Как рассказала девушка, проживающая в квартире на седьмом этаже, компания выше шумела, молодой человек из квартиры снизу решил разобраться с дебоширами, он стучался к ним в дверь и говорил, что вызовет полицию.
Девушка добавила, что после голого «гостя» осталось много крови и фекалий.
«Когда его затаскивали через нашу квартиру, он испачкал все что можно нам», – рассказала она.
Она добавила, что теперь для уборки квартиры ей придется вызывать клининг.
Ранее шестилетний мальчик получил контузию мозга, выпав из окна третьего этажа.