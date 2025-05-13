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Россиянам объяснили, как справиться с хронической усталостью

Психолог Сальникова: смена режима поможет справиться с хронической усталостью
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bodnar.photo/Shutterstock/FOTODOM

На хроническую усталость могут указывать раздражительность, апатия, снижение концентрации, бессонница или, наоборот, постоянная сонливость. Клинический психолог Дарья Сальникова в эфире «Радио 1» рассказала, как справиться с упадком сил.

Специалист посоветовала отнестись к хронической усталости как к заболеванию и дать себе время на выздоровление. Кроме того, по ее словам, важно изменить свой распорядок дня, добавив больше отдыха, а также нормализовать режим сна и питания.

Помимо этого, стоит обратиться к специалистам за медикаментозной или психологической помощью. Не лишней будет поддержка друзей и родных. При этом не следует ждать от себя быстрых результатов — процесс восстановления может быть довольно долгим, добавила психолог.

Врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев до этого говорил, что люди с синдромом хронической усталости (СХУ) могут испытывать выраженную физическую усталость, которая не связана с нагрузкой.

Ранее диетолог назвала главную причину хронической усталости.

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