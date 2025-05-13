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Суперкомпьютер подсчитал, в каком году исчезнет жизнь на Земле

Суперкомпьютер подсчитал, что жизнь на Земле исчезнет в 1000002021 году
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Depositphotos

Международная команда ученых с помощью суперкомпьютера подсчитала, в каком году исчезнет жизнь на Земле, пишет Daily Star.

Группа ученых из NASA и японского Университета Тохо пришла к выводу, что жизнь на Земле прекратит существование примерно в 1000002021 году. Причиной станет постепенное повышение температуры из-за увеличения активности Солнца и падение уровня кислорода в атмосфере.

Используя мощные суперкомпьютеры и комбинированную биогеохимическую и климатическую модель, исследователи проанализировали долгосрочные изменения в земной атмосфере. Согласно исследованию Казуми Одзаки и Кристофера Т. Рейнхарда, высокое содержание кислорода в атмосфере — временное явление с геологической точки зрения. Со временем уровень кислорода начнет снижаться, делая планету непригодной для существования известных форм жизни.

Это открытие имеет важное значение не только для понимания будущего нашей планеты, но и для поиска внеземной жизни.

«Наше исследование подчеркивает срочность поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы как потенциального пути выживания человечества», — заявили ученые.

Ранее ученые опровергли одну из ведущих теорий появления воды на Земле.

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