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Ученые опровергли одну из ведущих теорий появления воды на Земле

Icarus: вода на Земле возникла не в результате бомбардировки астероидами
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University of Glasgow

Британские ученые из Оксфордского университета нашли доказательства, что вода на Земле появилась не из-за падения метеоритов. Это опровергает одну из ведущих теорий возникновения воды на нашей планете. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus.

Команда изучила антарктический метеорит LAR 12252 при помощи синхротронной спектроскопии XANES для поиска сероводородных соединений в матрице космического камня.

Специалисты обнаружили в породах образца нетронутые сероводородные соединения. Это говорит о том, что бомбардировка астероидов не имела отношения к формированию первых земных океанов.

По мнению ученых, вода образовалась из внутренних запасов водорода нашей планеты — его оказалось в пять раз больше, чем предполагали предыдущие модели.

«Теперь мы можем утверждать: вода — естественный продукт планетообразования, а не космическая случайность», — подчеркнул соавтор работы Джеймс Брайсон.

Открытие пересматривает сценарий появления жизни на Земле и дает инструменты для изучения воды на других планетах.

Ранее ученые обнаружили новый минерал в метеоритах и недрах Земли.

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