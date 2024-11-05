«Языковые патрули» начали работу на Украине

В украинском Ивано-Франковске начали работать «языковые патрули» — инспекторы подходят к русскоговорящим гражданам и агитируют их записаться на бесплатные курсы украинского языка. Об этом сообщают местные СМИ.

На одном из видео волонтер патруля сделал замечания продавщице и обычной прохожей за общение на русском языке. При этом издание «Страна.ua» отмечает, что общение на русском не является нарушением языкового законодательства Украины.

В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что люди в городе стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти решили организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

Политолог Инна Литвиненко объяснила, что решение об учреждении языковых инспекторов в Ивано-Франковске показывает, как мэр города «выслуживается» перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт обратила внимание, что треть добровольцев на эту должность представляют люди, временно перемещенные с территорий новых регионов России.

Ранее на Украине увидели риск «языковой шизофрении» из-за двуязычия.