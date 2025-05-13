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В МИД рассказали о попытках въехать в Россию по поддельным визам

МИД: специалисты фиксируют попытки въехать в РФ по поддельным бумажным визам
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Shutterstock

В России фиксируют попытки попасть в страну по поддельным бумажным визам, рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не сталкивались с попытками подделок или подложных проникновений на территорию Российской Федерации по электронным визам, а вот по бумажным <...> — не скажу, что часто встречающиеся, но имеющие место быть [попытки]», — сказал дипломат.

Механизм выдачи электронных виз в РФ стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

В апреле МИД РФ сообщил, что после запуска электронных виз Россию посетили более 850 тысяч иностранцев. Отмечается, что в 2024 году иностранцы оформили на 41% больше российских виз, чем годом ранее.

По данным министерства, в 2023 году было выдано около 1 млн виз, за 2024 год иностранцы получили около 1,4 млн виз. Учитывались как бумажные, так и электронные документы. При этом более половины виз выдали консульские учреждения РФ за границей.

Ранее сообщалось, что в России увеличили срок пребывания иностранных туристов по электронной визе.

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