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Готовившего теракт под Херсоном мужчину признали экстремистом

Готовившего теракт под Херсоном внесли в список террористов Росфинмониторинга
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Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов жителя Херсонской области, который получил 10 лет колонии за подготовку взрыва у здания местной администрации. Об этом свидетельствую данные на сайте ведомства.

«Прасолов Юрий Викторович, 05.04. 1976 года рождения, с. Тавричанка Каховского района Херсонской области», — указано в перечне.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил Прасолова к 10 годам лишения свободы за подготовку взрыва администрации Таврийска. В августе 2023 года он нашел на свалке вещмешок с гранатой и более чем 370 патронами разных калибров. После этого он задумал взорвать здание администрации, однако 24 февраля 2024 года Прасолова задержали сотрудники ФСБ по Южному военному округу.

6 мая Росфинмониторинг включил активистку Анастасию Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. 18 февраля 2021 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно в рамках первого в истории РФ уголовного дела об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ранее фигуранта дела о подрыве авто с главой УФСИН по Херсонской области приговорили к 17 годам.

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