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Против экс-главы управления соцзащиты Батайска завели второе уголовное дело

СК РФ: экс-начальник управления соцзащиты Батайска стал фигурантом нового дела
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Партия «Единая Россия»

Бывший начальник управления социальной защиты населения Батайска Сергей Завгородний стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ростовской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что мужчину заподозрили в превышении должностных полномочий.

По информации ведомства, в 2023 году экс-чиновник нарушил законодательство при выдаче адресной социальной помощи местным жителям. Завгородний единолично принял решение о назначении государственной социальной помощи семи гражданам, не имевшим на это право. Эти люди не были малоимущими, не находились в трудной жизненной ситуации и не намеревались потратить предоставленные средства на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

«Преступными действиями подозреваемого бюджету области причинен ущерб на сумму более 2,4 млн рублей», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что сейчас специалисты выполняют все необходимые действия в рамках расследования уголовного дела. В том числе им предстоит установить все обстоятельства совершенного экс-чиновником преступления.

23 января 2025 года Telegram-канал «Че по Ростову» сообщил, что сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ раскрыли схему, в рамках которой начальник управления социальной защиты населения Батайска Сергей Завгородний нанес государственному бюджету ущерб в размере около 4,9 млн рублей. Мужчину обвинили в одобрении денежных выплат людям, которые не имели на них права, и возбудили против него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. На этом фоне чиновник покинул занимаемый пост.

Ранее в Новосибирской области задержали министра промышленности, торговли и предпринимательства за превышение должностных полномочий.

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