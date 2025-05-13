Против экс-главы управления соцзащиты Батайска завели второе уголовное дело

Бывший начальник управления социальной защиты населения Батайска Сергей Завгородний стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ростовской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что мужчину заподозрили в превышении должностных полномочий.

По информации ведомства, в 2023 году экс-чиновник нарушил законодательство при выдаче адресной социальной помощи местным жителям. Завгородний единолично принял решение о назначении государственной социальной помощи семи гражданам, не имевшим на это право. Эти люди не были малоимущими, не находились в трудной жизненной ситуации и не намеревались потратить предоставленные средства на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

«Преступными действиями подозреваемого бюджету области причинен ущерб на сумму более 2,4 млн рублей», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что сейчас специалисты выполняют все необходимые действия в рамках расследования уголовного дела. В том числе им предстоит установить все обстоятельства совершенного экс-чиновником преступления.

23 января 2025 года Telegram-канал «Че по Ростову» сообщил, что сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ раскрыли схему, в рамках которой начальник управления социальной защиты населения Батайска Сергей Завгородний нанес государственному бюджету ущерб в размере около 4,9 млн рублей. Мужчину обвинили в одобрении денежных выплат людям, которые не имели на них права, и возбудили против него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. На этом фоне чиновник покинул занимаемый пост.

Ранее в Новосибирской области задержали министра промышленности, торговли и предпринимательства за превышение должностных полномочий.