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Пенсионерка из Вологды лишилась 17 млн рублей из-за мошенников

В Вологде мошенники оставили пенсионерку без 17 млн рублей и машины
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Вологды лишилась всех накоплений, поверив в звонок от бывшего начальника по работе. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 73-летней пенсионеркой под видом бывшего руководителя, звонящий сообщил, что аферисты получили доступ к ее личным данным и пытаются завладеть деньгами и имуществом. В дальнейшем пенсионерку «инструктировал» якобы сотрудник полиции.

Под контролем лжесиловиков женщина обналичила сбережения, перевела все деньги на различные счета и продала свой автомобиль. В один из дней потерпевшей сообщили, что информация о произошедшем просочилась в СМИ, поэтому в торжественной обстановке ей вернут проданную машину.

Для мероприятия необходимо забронировать и оплатить банкет в одном из дорогостоящих ресторанов Вологды. На эти нужды жительница областного центра перевела 350 тысяч рублей, после этого мошенники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде аферисты выманили у пенсионерки 4,5 млн рублей после продажи квартиры.

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