На бизнесмена из Петербурга в подъезде напали двое и ограбили на 3 млн

В Петербурге двое бандитов в масках ограбили бизнесмена и скрылись

На индивидуального предпринимателя напали в подъезде дома в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел 8 мая в пятиэтажке на Витебском проспекте. В семь часов утра местный житель пошел на работу и подвергся нападению неизвестных, еще не успев закрыть дверь.

По словам 38-летнего мужчины, двое бандитов были в масках. Они надели ему пакет на голову, втолкнули обратно в квартиру, пригрозили ножом и отобрали драгоценности.

Пострадавший оценил ущерб в более чем 3,1 млн рублей. Известно, что он получил российский паспорт лишь два года назад и является индивидуальным предпринимателем. По факту произошедшего возбудили дело о разбое, злоумышленников ищут.

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