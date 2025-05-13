В Госдуме взяли на контроль дело об избиении менеджера бара самбистом

Депутат Госдумы Ксения Горячева будет следить за ходом расследования инцидента в Калининграде, где сотрудница караоке-бара обвинила в избиении самбиста Гончарова. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на правозащитницу Светлану Грачеву.

Как уточнила Грачева, она сама обратилась к парламентарию с просьбой взять резонансную ситуацию на контроль. Также правозащитница заявила о намерениях связаться с другими депутатами, чтобы обсудить возможность лишать спортсменов и наград за совершенные преступления.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 мая в одном из караоке-баров Калининграда. Как утверждает потерпевшая, занимающая позицию менеджера в заведении, она попросила гостя бара расплатиться, за что он якобы избил ее. Женщине диагностировали перелом медиальной стенки глазницы (орбиты) и перелом решетчатой кости с правой стороны. Предполагаемого нападавшего, который оказался спортсменом, задержали.

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