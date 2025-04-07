На Урале мужчине проломили череп из-за места в VIP-зале кафе

На Урале 23-летнего мужчину избили в местном кафе

В городе Нижняя Тура мужчину госпитализировали после драки в местном кафе. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала сестра пострадавшего, 23-летний мужчина отдыхал вместе с друзьями в VIP-комнате заведения, но в какой-то момент к ним подошла компания и попросила освободить помещение.

После этого компания напала на молодого человека. При этом друзья попытались унести пострадавшего, но у выхода оппоненты стали его избивать.

Позже друзья помогли молодому человеку добраться до травмпункта, где ему оказали помощь, и отпустили домой. Однако позже его состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали, его состояние оценили как тяжелое.

«Оказалось, что у него отек мозга, проломлен череп, размер трещин - шесть сантиметров в диаметре», — сообщается в публикации.

Специалисты провели операцию, во время которой извлекли осколки черепа. Сейчас пострадавший находится в нестабильном состоянии, но, как только оно стабилизируется, работа продолжится.

Родные пациента тем временем обратились в Следственный комитет и полицию. Владелец кафе показал семье пострадавшего кадры с камер видеонаблюдения.

Ранее в Германии во время детского футбольного матча произошла драка между отцами из-за судьи.