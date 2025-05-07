В Индии хищник напал на 16 человек и сломал 70-летней женщине челюсть

В Индии неизвестное животное напало на 17 человек

В Индии ищут животное, которое напало на 17 жителей деревни Лимбай. Об этом сообщает Times of India.

По данным представителей власти округа, из-за жары многие пострадавшие выходили из домов и спали на улице. Хищник пробрался в несколько домов и нанес травмы более чем десяти людям. Одной из пострадавших, 70-летней женщине, животное сломало челюсть.

Из 17 человек серьезно пострадали трое, их направили в больницу округа, пожилую женщину направили в отделение интенсивной терапии. Остальным медики также оказывают необходимую помощь. Местным жителям также сделали прививки от бешенства.

«Предпринимаются меры по поимке животного путем установки клетки в этом районе. Жителям деревни было дано указание не выходить в одиночку или ночью», – сообщается в публикации.

Власти предполагают, что животное болело бешенством, но какой именно хищник напал на людей, пока что неизвестно. Не исключается, что это могла быть собака.

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