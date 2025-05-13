Суд Гамбурга подтвердил запрет утверждения о принадлежности Dilbar Усманову

Земельный суд Гамбурга подтвердил немецкому изданию DW свое решение о запрете информации о том, что основатель холдинга USM Алишер Усманов является владельцем яхты Dilbar.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», такие данные распространялись в том числе СМИ, подконтрольными медиахолдингу Mediahuis Luxembourg S.A., который выступал ответчиком по делу.

Отмечается, что в текущий момент оспариваемый фрагмент статьи уже удален с сайта Luxembourg Times.

Из материала DW следует, что суд признал утверждения о принадлежности яхты «нарушающими права Усманова». В решении также указано, что информация «нарушает общее право истца на неприкосновенность частной жизни». Усманов в суде утверждал, что яхта Dilbar «не принадлежит ни напрямую, ни косвенно заявителю, ни через компанию или траст, как это утверждает ответчик».

«Ответчик, на котором лежит бремя доказывания и обеспечения достоверности информации, не давал комментариев в ходе разбирательства, несмотря на то, что имел возможность сделать это», — сообщили DW в суде.

Так, за несоблюдение запрета предусмотрены административные штрафы до 250 тыс. евро за каждый случай нарушения. При этом в случае невозможности взыскания штрафа может быть назначен административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай и до двух лет в совокупности. Ответчик, в свою очередь, может обжаловать решение в любое время.

Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Усманова Йоахим Николаус Штайнхефель, прокуратура и санкционирующие органы Евросоюза «опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ».

Напомним, ранее немецкое информагентство dpa по решению суда удалило публикацию, где утверждалось, что сестра Усманова Гульбахор Исмаилова владеет яхтой Dilbar. Кроме того, соответствующие твиты были удалены Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA).