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Алишер Усманов выиграл суд против крупнейшего медиахолдинга Люксембурга

Суд Гамбурга запретил изданию Mediahuis называть Усманова владельцем яхты Dilbar
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Земельный суд Гамбурга запретил ведущему издательскому дому Люксембурга Mediahuis Luxembourg называть узбекско-российского миллиардера Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar, сообщается на сайте суда.

Суд счел утверждение Mediahuis Luxembourg о том, что Усманов владеет яхтой через компанию и траст ложным и запретил распространять его.

В суде добавили, что в случае нарушения запрета на Mediahuis могут наложить административный штраф в размере до € 250 000 за каждый случай. В случае невозможности взыскания штрафа на издательский дом могут наложить административный арест на срок до 6 месяцев за каждый случай нарушения и до двух лет в совокупности.

Медиа-юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Усманова, назвал ложными утверждения СМИ о том, что миллиардер якобы использует членов своей семьи и подставные компании для сокрытия владения некими активами.

«Задолго до судебного решения по Luxembourg Times мы добились вынесения многочисленных судебных запретов и подписания заявлений о прекращении противоправной деятельности, исключающих подобные клеветнические утверждения, равно как и соответствующих обязательств, обеспеченных штрафами», — сказал он.

Всего с 2023 года адвокаты Усманова получили 10 решений и судебных запретов в отношении изданий, которые приписывали Усманову недвижимость и различное имущество в ФРГ.

Напомним, ранее немецкая газета Münchner Merkur подписала 3 заявления о прекращении противоправных действий в отношении Алишера Усманова и удалила 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года.

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