Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане возбудили дело против боевиков, напавших на сотрудников ГИБДД

СК Дагестана возбудил уголовное дело по факту создания террористической ячейки
close
Телеграм-канал «СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»

Следственный комитет (СК) Дагестана возбудил уголовное дело по факту создания террористического сообщества и покушения на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.

По данным следствия, два жителя республики организовали террористическую ячейку не позднее декабря 2024 года с целью совершения терактов в Дагестане.

5 мая 2025 года члены сообщества совершили покушение на силовиков в Махачкале. Вооруженные преступники открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Силовикам удалось остановить и нейтрализовать их.

Дело проходит по статьям ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Уголовные дела, возбужденные по этим фактам ранее, объединены в одно производство.

До этого СК сообщал, что раненный сотрудниками правоохранительных органов мужчина, обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале, по-прежнему находится в медицинском учреждении. В ведомстве отметили, что его состояние тяжелое.

Ранее стало известно, что террористы в Махачкале инсценировали аварию, чтобы заманить сотрудников ГИБДД в засаду.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами