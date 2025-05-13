В Дагестане возбудили дело против боевиков, напавших на сотрудников ГИБДД

Следственный комитет (СК) Дагестана возбудил уголовное дело по факту создания террористического сообщества и покушения на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.

По данным следствия, два жителя республики организовали террористическую ячейку не позднее декабря 2024 года с целью совершения терактов в Дагестане.

5 мая 2025 года члены сообщества совершили покушение на силовиков в Махачкале. Вооруженные преступники открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Силовикам удалось остановить и нейтрализовать их.

Дело проходит по статьям ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Уголовные дела, возбужденные по этим фактам ранее, объединены в одно производство.

До этого СК сообщал, что раненный сотрудниками правоохранительных органов мужчина, обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале, по-прежнему находится в медицинском учреждении. В ведомстве отметили, что его состояние тяжелое.

Ранее стало известно, что террористы в Махачкале инсценировали аварию, чтобы заманить сотрудников ГИБДД в засаду.