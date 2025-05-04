«Дышать не забывайте, братья». В Дагестане толпа разгромила магазин из-за одежды по 99 рублей

Жители Кизляра разнесли спортивный магазин, устроивший распродажу в выходной день. Владельцы торговой точки заранее объявили, что будут продавать одежду по 99 рублей. Уже к открытию магазина у дверей собралась толпа, было много женщин и детей. Когда людей пустили внутрь, они начали хватать товары, толкая друг друга. В помещении стало невозможно пошевелиться и было нечем дышать. Организаторам акции пришлось раздавать одежду бесплатно — чтобы давка закончилась.

Толпа устроила давку в спортивном магазине Sport Center в дагестанском Кизляре, пишет «Сапа Кавказ». Причиной наплыва покупателей в торговую точку стала распродажа: администрация решила распродавать товары из мужского отдела за 99 рублей.

«Толпа неконтролируемая, практически все разнесли. Мы даже вещи бесплатно уже отдали, чтобы люди просто вышли. Женщины и дети были, мы им сказали: «Просто бесплатно забирайте и уходите». Чтобы эта давка закончилась», — рассказал хозяин магазина Ильяс Магомедов.

По его словам, акция была направлена на рекламу точки, но никто не ожидал, что она привлечет так много покупателей.

В беседе с изданием «Подъем» Магомедов оценил ущерб в более чем 500 тыс. рублей.

«Ущерб больше полумиллиона. В основном это товар. Еще шкафчики поломали, а остальное по мелочи. Приехала полиция, мы написали объяснительную. Я, в общем, доволен, у всех на слуху сейчас», — заявил владелец магазина.

Представители Sport Center сообщили Telegram-каналу Shot, что продолжат работать, несмотря на инцидент. Окончательная оценка ущерба еще продолжается.

«Все вышло из-под контроля!»

Владельцы магазина решили провести распродажу в выходной день — в воскресенье, 4 мая. Такой выбор даты должен был привлечь больше людей. Информация о грядущих скидках распространялась заранее: по данным «Подъема», организаторы акции поставили условие для ее проведения — 1500 лайков в социальных сетях. Всего покупателям было представлено 500 товаров: рубашки и брюки за 99 рублей, кроссовки — за 490. Еще до открытия магазина жители Кизляра столпились у входных дверей — очередь начала формироваться с вечера 3 мая.

«Больше сотни человек ждали, когда же их запустят в магазин, но он никак не открывался. А когда двери распахнулись – было не пробиться», – пишет «КП-Ставрополь».

Покупатели начали толкаться, пробиваясь внутрь и не смотря по сторонам. В толпе было много женщин и детей. Одним из первых в магазин «буквально ввалился» ребенок. Его задели, и он тут же схватился за голову от боли.

«Все вышло из-под контроля!», – послышались голоса.

«Дышать не забывайте, братья», – закричал один из покупателей.

Уже через несколько минут в помещении невозможно было пошевелиться: небольшой торговый зал оказался заполнен людьми. Сотрудники торговой точки не успевали сделать подтоварку на стеллажи и буквально выкидывали товары в толпу. Сначала покупатели добирались до кассы и оплачивали покупки, но потом стали просто выносить их из магазина без оплаты. Как пишет Readovka, вынесли из магазина даже те товары, на которые акция не распространялась — в том числе «премиальную обувь» за 5 тыс. рублей.

Shot пишет, что никто в итоге серьезно не пострадал.