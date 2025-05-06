Российские подростки избивали и унижали детей, снимая это на видео

В Иркутской области школьники избивали и унижали детей

В Иркутской области группа школьников избивала младших детей и снимала это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел в Мамском городском поселении. Группа школьников напала на младших мальчиков, а затем стала их избивать и издеваться над детьми.

Полицейские установили, что в произошедшем участвовали школьники в возрасте от восьми до 12 лет. Их опросили стражи порядка. Предварительно, причиной потасовки стала словесная перепалка.

Со всеми участниками произошедшего и их родителями полицейские наладили адресную профилактическую работу. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

До этого ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео. Директор подтвердила факт травли и принесла извинения жертве буллинга и его матери.

Ранее в Перми подростки избили девочку и заставили целовать им ноги.