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Российская пара с младенцем пыталась украсть продукты из магазина, спрятав их в коляске

В Новосибирске пара пыталась вынести еду из магазина в коляске с младенцем
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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске молодая пара пыталась украсть еду из магазина, спрятав ее в коляске с младенцем. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 9 мая в супермаркете, расположенном в Октябрьском районе. Молодая пара спрятала продукты в коляску, где находился семимесячный младенец, и попыталась таким образом вынести их из магазина без оплаты.

Однако попытку кражи заметили, и на место прибыли бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали злоумышленников. В их коляске находились продукты питания на сумму свыше полутора тысяч рублей. Семью в полном составе передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Красноярске отчим заставлял семилетнюю падчерицу красть алкоголь. Мужчина приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак девочки бутылки со спиртным.

Ранее россиянин трижды за неделю обокрал один и тот же магазин.

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