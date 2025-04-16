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Россиянин трижды за неделю обокрал один и тот же магазин

На Алтае будут судить мужчину, трижды обокравшего один магазин
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Global Look Press

Житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, 45-летний мужчина трижды за неделю приходил в сельский магазин и незаметно для продавцов выносил пакеты с алкоголем и продуктами. Общий ущерб составил 27 тысяч рублей.

Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Приморье правоохранительные органы ищут мужчину, который проник в отделение банка и украл оттуда пустой металлический сейф. Позже злоумышленник вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не нашел.

Ранее Россиянин украл из магазина робот-пылесос, чтобы сделать подарок жене.

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