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Родителям дали советы, которые помогут подростку определиться с выбором профессии

Специалист Елекоева: онлайн-ресурсы помогут подростку выбрать профессию
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Платформы для тестирования способностей, виртуальные стажировки, вебинары от экспертов и другие онлайн-ресурсы помогут подросткам определиться с выбором профессии. Об этом RuNews24.ru рассказала специалист Федерального центра «Профилактика» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Эллина Елекоева.

Так, им советуют распознавать способности и таланты ребенка, помогать в их развитии, а также оказывать эмоциональную поддержку и информировать о различных профессиях.

«Семья всегда была и остается важным источником поддержки для подростков. Родителям необходимо учитывать интересы и склонности своих детей, избегая давления и навязывания собственных нереализованных амбиций. Вместо этого важно показать подростку разнообразие профессий и помочь ему увидеть, как его таланты могут быть применены в реальной жизни», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, важную роль в этом вопросе играют и школы. Она отметила, что образовательные учреждения должны адаптировать программу под современные требования. Кроме того, учителя могут организовывать для подростков экскурсии на предприятия и встречи с профессионалами разных областей.

Змгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что сегодня в России подростки могут заработать по 50–60 тысяч рублей при работе по 6–7 часов четыре дня в неделю. Список профессий, на которые нанимают молодежь, заметно расширился, заявил он.

Ранее стало известно, сколько компаний в РФ нанимают на работу подростков.

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