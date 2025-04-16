Эксперт: подростки в России начали зарабатывать по 60 тыс. рублей

Сегодня в России подростки могут заработать по 50–60 тысяч рублей при работе по 6–7 часов четыре дня в неделю, сообщил замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Список профессий, на которые нанимают молодежь, заметно расширился, заявил он Национальной Службе Новостей (НСН).

Молодежь активно набирают на работу курьерами, администраторами, продавцами-консультантами и сотрудниками в кол-центрах. На сезонные работы подростков берут в рестораны, отели — это особенно затрагивает регионы с развитой туристической отраслью. Кроме того, активно молодежь набирают в пунктах выдачи, где за один день они могут заработать до 7 тыс. рублей, отметил Ветерков.

В целом, по его словам, при загрузке в 70–80% времени зарплата составляет 40–50 тысяч рублей, при работе по 6–7 часов четыре дня в неделю — 50–60 тысяч рублей.

«Предложений на рынке много, особенно на летний период, когда у ребят каникулы, а в некоторых отраслях повышенный спрос», — заключил специалист.

Напомним, в начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям брать на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно документу, работодатели могут трудоустраивать подростков, но только для работы во время летних каникул или выходных дней. Закон требует получить для такого найма письменное согласие родителей работника, если тому еще не исполнилось 15 лет, или согласие самого подростка, если он достиг 15-летнего возраста.

Ранее стало известно, сколько компаний в РФ нанимают на работу подростков.