В Калуге произошло задымление на металлургическом комбинате

На бывшем заводе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Калуга произошло сильное задымление. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Серкина.

Подписчики Telegram-канала «Типичный Обнинск» также сообщают о пожаре на бывшем заводе НЛМК. Информация о произошедшем уточняется.

Утром 13 мая сообщалось о пожаре на строительном рынке в поселке Андреевка Московской области. По данным МЧС, возгорание произошло в здании чайханы, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. К тушению привлекли 25 спасателей и пять единиц техники.

Накануне в городе Братске Иркутской области во время сильного ветра произошел крупный пожар в микрорайоне Телецентр. В результате возгорания пострадали несколько зданий. Во время горения произошел взрыв. Как пишет «Бабр Медиа», работу пожарных осложнили как условия погоды, так и желающие посмотреть на происшествие люди.

Ранее в Рязани на видео попала погоня пожарных за подростками-поджигателями.