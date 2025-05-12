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В Братске произошел крупный пожар

«Бабр Медиа»: в Братске несколько зданий пострадали из-за крупного пожара

В городе Братске Иркутской области во время сильного ветра произошел крупный пожар в микрорайоне Телецентр. Об этом сообщает Telegram-канал «Бабр Медиа».

В результате возгорания пострадали несколько зданий. Во время горения произошел взрыв. Как пишет «Бабр Медиа», работу пожарных осложнили как условия погоды, так и желающие посмотреть на происшествие люди.

По данным Telegram-канала «Народные Новости Братска», в настоящее время рядом с местом пожара ограничено движение, и машины разворачиваются.

Утром 12 мая сообщалось о самом масштабном за семь лет пожаре в Муравьевском парке в Амурской области. По данным журналистов, возгорание в заказнике произошло по вине человека. Пламя бушевало в течение двух дней. В результате выгорела большая часть водно-болотных угодий и рощ. В огне пострадало значительное количество зверей и пернатых, в частности гнезда с кладками редких японских журавлей и дальневосточных аистов.

Ранее в Рязани на видео попала погоня пожарных за подростками-поджигателями.

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