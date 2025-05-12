Закон об обязательном использовании отечественных автомобилей в такси примут 13 мая

В России 13 мая планируют принять законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей такси. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Проект вносит изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Авторами законопроекта являются председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев», — говорится в сообщении.

По информации источника, против принятия законопроекта выступили представители бизнеса и бизнес-объединений. По их словам, введение требований к легковым такси замедлит пополнение автопарков и создаст проблемы для самозанятых водителей. Они также отметили, что, согласно ранее представленным условиям для получения разрешения на работу в такси с 1 октября текущего года, требованиям будут соответствовать модели «АвтоВАЗа», некоторые автомобили «Москвича» и электромобили Evolute.

Из материалов ко второму чтению законопроекта следует, что важное условие в части соответствия машин, допускаемых к работе в такси, требуемому уровню локализации сейчас предлагается перенести на 1 января 2033 года. Кроме того, с 1 марта 2026 года планируют ввести другие критерии, по которым будут допускать автомобили в такси.

До этого сообщалось, что в России ухудшен прогноз по продажам новых машин за 2025 год.