В Бельгии проверяют самолет после сообщения о бомбе

Силы безопасности аэропорта Шарлеруа в Бельгии проверяют прилетевший самолет после сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На данный момент работа воздушной гавани приостановлена. Вокруг борта установлен периметр безопасности, перекрыта взлетно-посадочная полоса.

Уточняется, что речь идет о самолете авиакомпании Ryanair, который прибыл из Порто, на борту находились 166 пассажиров.

Накануне сообщалось, что мужчина во Флориде был арестован после того, как сообщил перед посадкой на самолет, что у него в сумке бомба. По данным полиции, 27-летний Мак Бьорн, находясь на трапе перед посадкой в самолет, заявил остальным пассажирам, что сотрудники службы безопасности «не заметили бомбу в его сумке». Когда бортпроводник сделал ему замечание, мужчина не стал извиняться, а повторил свою шутку. Это привело к его немедленному задержанию.

Ранее пассажиры самолета подрались из-за кепки в поддержку Трампа.