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Американца сняли с рейса и арестовали после его шутки

В США пассажир самолета пошутил, что в его сумке бомба, и был арестован
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Broward Sheriff's Office

Мужчина во Флориде был арестован после того, как сообщил перед посадкой на самолет, что у него в сумке бомба, пишет LADBible.

По данным полиции, 27-летний Мак Бьорн, находясь на трапе перед посадкой в самолет, заявил остальным пассажирам, что сотрудники службы безопасности «не заметили бомбу в его сумке». Когда бортпроводник сделал ему замечание, мужчина не стал извиняться, а повторил свою шутку. Это привело к его немедленному задержанию.

Обыск вещей Бьорна не подтвердил наличие у него взрывчатки, однако его обвинили в ложном сообщении о бомбе — это преступление второй степени тяжести по законам Флориды. Мак не признал вину.

Адвокат задержанного, Джордж Ререс, заявил, что его клиент сожалеет о случившемся и не имел злого умысла.

«Это был момент крайне плохого суждения, а не преступный умысел», — подчеркнул защитник.

В итоге американец провел свой день рождения в тюрьме, где ожидает приговора по своему делу. Если его вина будет доказана, ему грозит большой тюремный срок.

Ранее пассажиры самолета подрались из-за кепки в поддержку Трампа.

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