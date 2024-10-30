Пассажиры самолета подрались из-за кепки в поддержку Трампа

Пассажиры самолета авиакомпании British Airways подрались из-за кепки в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет Metro.

Местные СМИ сообщают, что рейс компании British Airways задержали на два часа из-за пассажиров, устроивших драку. Причиной конфликта двух гражданок США стала кепка одного из них в поддержку Трампа.

Очевидцы рассказали, что одна из женщин попыталась снять головной убор с соотечественницы, после чего в ход пошли кулаки. Поднявшиеся на борт самолета полицейские сняли женщин с рейса. По данным офицеров, пассажирок в итоге отпустили.

Представитель British Airways извинился перед пассажирами за задержку рейса, добавив, что драка на эшелоне могла бы привести к неожиданным последствиям, поэтому экипаж не мог рисковать.

Ранее пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт.