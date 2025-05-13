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В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы

СК завел дело о вандализме после осквернения стелы в Комсомольске-на-Амуре
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Максим Блинов/РИА Новости

В региональном управлении Следственного комитета Хабаровского края сообщили о возбуждении уголовного дела о вандализме после осквернения стелы «Город трудовой доблести» в Комсомольске-на-Амуре.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и выясняют все детали произошедшего.

В Комсомольске-на-Амуре на стеле «Город трудовой доблести» неизвестные оставили граффити с рекламой интернет-магазина, торгующего наркотиками. Фото с надписями быстро разлетелись по соцсетям, после чего памятник оперативно отмыли. Сейчас инцидентом занимаются полиция и следователи.

Стелу, посвященную трудовому подвигу горожан в годы Великой Отечественной войны, установили в декабре 2024 года. Её проект разработали архитекторы Российского военно-исторического общества, а средства — около 70 миллионов рублей — выделил краевой бюджет. Место для установки выбирали сами жители через голосование. Комсомольску-на-Амуре присвоили звание «Город трудовой доблести» в 2021 году.

Ранее вандалов, осквернивших памятник воину-освободителю в Таллине, задержали.

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