Стало известно о побеге бывших заключенных из военного городка под Ростовом

С военного полигона в Ростовской области сбежали десять бывших заключенных, заключивших контракт с Минобороны РФ на отправку в зону специальной военной операции. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что ЧП произошло еще в ночь на четверг, 9 мая.

«Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования»,— сообщил источник.

По его словам, оружия у покинувших часть не было. Четверых беглецов задержали на выезде из Ростовской области. Местонахождение еще двух было установлено, готовится их задержание. При этом еще четверых разыскивают сотрудники военной полиции.

18 апреля Telegram-канал Baza написал, что в Краснодаре около 100 российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») попытались сбежать из воинской части. Как отмечает канал, бойцы Росгвардии и полицейские оцепили территорию военной комендатуры.

Ранее было названо число солдат, сбежавших из украинской армии с начала СВО.