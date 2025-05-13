Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о побеге бывших заключенных из военного городка под Ростовом

161.ru: 10 экс-заключенных сбежали с военного полигона под Ростовом
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

С военного полигона в Ростовской области сбежали десять бывших заключенных, заключивших контракт с Минобороны РФ на отправку в зону специальной военной операции. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что ЧП произошло еще в ночь на четверг, 9 мая.

«Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования»,— сообщил источник.

По его словам, оружия у покинувших часть не было. Четверых беглецов задержали на выезде из Ростовской области. Местонахождение еще двух было установлено, готовится их задержание. При этом еще четверых разыскивают сотрудники военной полиции.

18 апреля Telegram-канал Baza написал, что в Краснодаре около 100 российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») попытались сбежать из воинской части. Как отмечает канал, бойцы Росгвардии и полицейские оцепили территорию военной комендатуры.

Ранее было названо число солдат, сбежавших из украинской армии с начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами