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В бельгийском секонд-хенде случайно нашли работу Пикассо

HLN: в комиссионке Антверпена случайно нашли тарелку с зарисовкой Пабло Пикассо
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Kringwinkel

Работники комиссионного магазина в бельгийском Антверпене совершили неожиданную находку: среди бытовых товаров ими была обнаружена глиняная тарелка с эскизом корриды, выполненным испанским художником Пабло Пикассо. Об этом сообщает газета HLN.

По данным издания, находка была сделана около трех недель назад. Сотрудники магазина обратили внимание на надпись Empreinte originale de Picasso (оригинальная картина Пикассо), после чего экспертиза подтвердила подлинность рисунка. Впоследствии тарелка была продана на аукционе за €12,6 тысячи.

В начале апреля на улице Репина в Санкт-Петербурге жители обнаружили необычную находку в мусорных баках – большое количество старинных газет. Среди найденных изданий – российские дореволюционные и советские газеты, а также иностранные публикации, датируемые второй половиной XIX века.

Ранее трехлетняя девочка нашла древний амулет возрастом 3800 лет.

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