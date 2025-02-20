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Россиянин забрался на балкон бывшей сожительницы и спалил его из чувства ревности

В Приморье ревнивец поджег балкон бывшей сожительницы и стал фигурантом дела
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Прокуратура Приморского края

В Приморском крае житель поселка городского типа Ярославский стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, путем поджога» УК РФ после того, как спалил балкон бывшей партнерши. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 14 февраля 2025 года мужчина 1980 года рождения залез на балкон к бывшей сожительнице, расположенной на первом этаже многоквартирного дома, и устроил там пожар. В результате потерпевшая понесла значительные убытки. По словам подозреваемого, он действовал из чувства ревности.

Мужчину задержали и решением суда заключили под стражу на два месяца. Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле местной прокуратуры.

До этого в Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером.

Ранее сталкер из Самары запер подругу в квартире и грозил облить ее кислотой.

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