В Госдуме попросили вернуть отопление в Москве

Вице-спикер Госдумы предложил вернуть отопление в Москве на неделю

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к профильным чиновникам с просьбой продлить отопительный сезон в Москве на неделю и отложить плановое отключение горячей воды. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его словам, многие москвичи не оценили отключения отопления, особенно пожилые люди и семьи с детьми.

Несмотря на потепление днем, ночами температура близка к нулю, поэтому в квартирах «становится ощутимо холодно», отметил он.

«Люди боятся простуд, ухудшения самочувствия и просят возобновить подачу тепла. Я считаю, что такие сигналы нельзя игнорировать. Важно действовать не только по инструкции, но и учитывать реальное состояние погоды и интересы людей», — цитирует канал Чернышова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 мая сообщил, что в Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки до –1,8°C.

По прогнозу Леуса, предстоящей ночью заморозков не ожидается в связи с плотной облачностью и дождями.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья спрогнозировали потепление.