Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме попросили вернуть отопление в Москве

Вице-спикер Госдумы предложил вернуть отопление в Москве на неделю
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к профильным чиновникам с просьбой продлить отопительный сезон в Москве на неделю и отложить плановое отключение горячей воды. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его словам, многие москвичи не оценили отключения отопления, особенно пожилые люди и семьи с детьми.

Несмотря на потепление днем, ночами температура близка к нулю, поэтому в квартирах «становится ощутимо холодно», отметил он.

«Люди боятся простуд, ухудшения самочувствия и просят возобновить подачу тепла. Я считаю, что такие сигналы нельзя игнорировать. Важно действовать не только по инструкции, но и учитывать реальное состояние погоды и интересы людей», — цитирует канал Чернышова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 мая сообщил, что в Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки до –1,8°C.

По прогнозу Леуса, предстоящей ночью заморозков не ожидается в связи с плотной облачностью и дождями.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья спрогнозировали потепление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами