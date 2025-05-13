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Ветеринар объяснил, что объединяет запрещенных к содержанию дома животных

Ветеринар Шеляков: запрещенным к содержанию дома животным нужны особые условия
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Norjipin Saidi/Shutterstock/FOTODOM

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом» прокомментировал введенный правительством России запрет на содержание экзотических животных в домашних условиях. По его словам, дело не в опасности необычных питомцев для человека, а в том, что они требуют особых условий содержания.

«К примеру — пустынный варан. Для него надо создать пустынные условия, соответствующую температуру, влажность, что практически невозможно на наших тесных квадратных метрах. Поэтому тут инициатива понятна», — отметил эксперт.

Он добавил, что самыми популярными у россиян «запрещенными» питомцами из утвержденного кабмином списка являются крупные пауки, например, птицееды и тарантулы.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которые запрещены к содержанию дома. В частности, россиянам нельзя держать у себя змей (например, кобр и питонов), черепах, тигров, львов, гиен, различных приматов, ядовитых пауков.

Кроме того, в список попали ягуары, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, моржи, скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины и другие животные.

Ранее в Госдуме рассказали, что у россиян начали расползаться змеи.

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