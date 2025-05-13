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В центре российского города произошло обрушение фасада дома

Обрушение фасада дома произошло в центре Кемерово
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Sanya Kushak/Shutterstock/FOTODOM

В центре Кемерово произошло обрушение фасада дома, кадры инцидента распространились в местных социальных сетях. Об этом сообщает Сiбдепо.

По словам жителей, штукатурка упала на тротуар на Советском, 34. В издании уточнили, что специалисты уже убирают завалы с помощью лопат и метел. На последнем этаже дома видно, что на небольшой площади остались только голые кирпичи. При этом в управляющей компании заявили, что это не нештатная ситуация.

«Это вчера отбойник работал. Машина подъемная приезжала. Мы специально снимали штукатурку, чтобы она не обвалилась на прохожих», — сообщили в УК «Пенатэс».

5 мая сообщалось, что в Петербурге часть лепнины упала со здания в Центральном районе. По словам очевидцев, инцидент произошел на Кирочной улице, во время обрушения никто не пострадал. На кадрах с места видно, что один из элементов декора, предположительно, располагавшегося под крышей, разбился. Кусок лепнины сбил флаг города. По словам сотрудников администрации Центрального района, место оградили, на месте работали представители управляющей компании.

Ранее двое рабочих пострадали при обрушении балкона в Петербурге.

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