В Москве спасли мужчину с кардиогенным шоком

Московские врачи из ГКБ № 15 имени О. М. Филатова спасли 60-летнего пациента с кардиогенным шоком, который поступил в шоковый центр с острым инфарктом миокарда и критически низким артериальным давлением. Об этом »Москве 24» сообщили в столичном Депздраве.

В больнице уточнили, что у мужчины была заторможенность, его кожа стала бледной и холодной на ощупь. Прежде всего врачи использовали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), чтобы насытить кровь кислородом, а после — подключили пациента к аппарату. После стабилизации состояния пациента ему выполнили операцию коронарного стентирования и восстановили проходимость артерий.

«В данном случае в успешном лечении пациента фактически одновременно участвовали врачи сразу несколько подразделений ГКБ № 15, поэтому у мультидисциплинарной бригады получилось помочь пациенту не только выжить, а и в удовлетворительном состоянии отправиться домой», — отметили в сообщении.

Хирург-аритмолог, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Европейского медицинского центра (ЕМС) Олег Сухоруков до этого рассказал «Газете.Ru», что любые антиаритмические препараты ввиду своего специфического влияния на процессы, протекающие в клетках сердца, могут обладать неблагоприятным воздействием на сердце, в том числе они могут вызвать инфаркт.

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