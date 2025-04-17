Препараты от аритмии могут вызвать инфаркт миокарда

Любые антиаритмические препараты ввиду своего специфического влияния на процессы, протекающие в клетках сердца, могут обладать неблагоприятным воздействием на сердце, в том числе они могут вызвать инфаркт, рассказал «Газете.Ru» хирург-аритмолог, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Европейского медицинского центра (ЕМС) Олег Сухоруков.

Неблагоприятное влияние таких препаратов может выражаться в бессимптомных нарушениях на ЭКГ, развитии синусовой тахикардии, появлением желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии, возможно также бессимптомное снижение фракции выброса левого желудочка.

«Наиболее опасными побочными эффектами от приема антиаритмиков могут быть возникновение жизнеугрожающих желудочковых аритмий из-за удлинения интервала QT, развитие предсердно-желудочковых блокад с развитием редкого ритма сердца(брадикардии) вплоть до его остановки (асистолии), некоторые препараты для лечения аритмии, воздействуя на один вид аритмии, сами могут провоцировать развитие другого вида аритмии. Также возможно усугубление течения патологических состояний под воздействием некоторых препаратов. Например, применение определенной группы антиаритмических препаратов может провоцировать острые нарушения коронарного кровообращения вплоть до развития острого инфаркта миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца», — рассказал врач.

Поэтому любой подбор антиаритмического препарата лучше всего осуществлять в стационаре, под контролем врача, так как некоторые кардиотоксические эффекты могут потребовать экстренных реанимационных мероприятий.

«Категорически запрещено пациенту заниматься самолечением (принимать препараты по совету соседей или интернета), самовольно изменять дозировку и кратность приема лекарственных средств, ни в коем случае не принимать препараты с истекшим сроком годности или нарушением упаковки. Помните, что любое средство для лечения аритмии может быть потенциально опасным», — заключил врач.

Ранее врач назвал способ быстро восстановить голос перед выступлением.