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Психолог назвал предметы, которые смогут заменить антистресс-игрушки

Психолог Кочетков: брелок может заменить антистресс-игрушки
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Shutterstock

Привычные предметы, например брелки и кольца, могут заменить антистресс-игрушки и помочь успокоиться в сложный момент. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук и доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

«Думаю, что все в школе грызли карандаши или даже ногти, чесали в затылке, теребили элементы одежды, барабанили пальцами по столу, жевали жвачку. Все эти варианты поведения проявляются в ситуации стресса и помогают снизить его уровень», — отметил эксперт.

По его словам, такая «смещенная активность» позволяет человеку выпустить напряжение. Кочетков отметил, что эффективно снять тревогу помогут шариковая ручка, мягкие сквиши, вибрирующие браслеты, четки из камней и спиннеры.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова до этого говорила, что игрушки-антистресс помогают снять мышечное напряжение и отвлечься от негатива, этому способствуют цвет предмета и тактильные ощущения от его использования. По ее словам, обычно игрушки оформляются в приятные цвета. Так, например, зеленый оттенок может успокаивать, желтый — воодушевлять, оранжевый — придавать энергии, сил и уверенности.

Ранее сообщалось, что среди россиян вырос спрос на лапки-антистресс.

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