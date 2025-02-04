Среди россиян вырос спрос на лапки-антистресс

Игрушки-антистресс россияне любят давно, а на начало 2025 года самым динамично развивающимся трендом стали лапки-антистресс. Они стали новыми спиннерами и попитами. Россияне также любят пазлы, румбоксы, а набирают обороты ретроконсоли. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе AliExpress СНГ.

Среди геймеров популярными остаются игровые компьютеры и приставки с пиксельными играми, но последние берут верх. Консоли ищут в два раза чаще, чем игровые ПК и ноутбуки. Самой популярной консолью у россиян остается Nintendo Switch.

В декабре «Игра в кальмара» вызвала всплеск интереса к корейским играм. Сейчас все так же популярны Minecraft, Stranger Things, «Сумерки» и взрослое аниме. Представители этих фандомов активно покупают фигурки, костюмы и другие товары с любимыми персонажами. При этом аналитики отмечают спад интереса к K-pop.

В 2025 году продолжается тренд на наряды в стиле Slavic Bimbo. За прошлый год спрос на пятнистый принт вырос в два раза. Также пользователи часто искали короткую шубу из искусственного меха, косынки и чепчики. Популярностью стали пользоваться необычные колготки. Кружевные, цветные и колготки с принтом стали искать в три раза чаще.

Кроме того, не спадает тренд на обвесы. Пришедший из Южной Кореи тренд на «нарядные» телефоны, часы, сумки все еще на пике. В 2025 году также актуально закастомизировать даже самую простую вещь стикерами, наклейками и брелками. Брелки на 26% популярнее попсокетов и на 45% — объемных стикеров на телефон.

Продолжается тренд на умные устройства для дома. Покупатели из России приобретают умные колонки, розетки, системы освещения, видеонаблюдения и датчики движения. Также аналитики отметили спрос на роботов-помощников для выполнения бытовых задач — в тренде робот-пылесос и мойщик окон.

В топе покупок россиян на платформе — фен-стайлер и крио-маска, чтобы делать укладки и салонные процедуры дома. На смену тренду на альтернативные способы заваривания снова пришли кофемашины. По сравнению с 2023 годом пользователи в два раза чаще ищут автоматические кофемашины и фены-стайлеры.

Статистика покупок показывает, что россияне устали от минимализма и готовы больше тратить на товары для дома, которые создают уют. В тренде светильники, эстетичное постельное белье, ароматизаторы для дома. Дополнительное освещение ищут в два раза чаще, чем обычное — любители яркого больничного света в квартире явно проигрывают зумерам, которые продвигают точечное и уютное освещение. Самый популярный декор по запросам — вазы, пледы и ковры.

Незаметный для других, но важный для себя — тренд на биохакинг. Витамины, умные кольца и босоногая обувь пришли на смену часам-трекерам и фитолампам. Вырос интерес к БАДам — запросы увеличились в 13 раз с 2023 года.

Машину теперь оснащают аксессуарами для максимального удобства и безопасности: подушки с подогревом, аромадиффузоры, органайзеры и даже мини-холодильники.

Среди популярных запросов на шопинг-платформе: видеорегистратор, камеры заднего вида и автомобильные держатели для телефона. Держатель для телефона в авто в 2 раза популярнее компрессора и в 4 раза — насоса для машины.

Россияне все активнее интересуются азиатским стилем, едой и культурой. Аналитики отметили, что запросы россиян на азиатские товары на платформе за последний год выросли на 39%. Одни из самых популярных в этой категории — шпилька для волос в китайском стиле, настольная лампа ваби-саби и ханьфу — китайское традиционное женское платье.

Ранее были названы самые популярные инструменты сбережения россиян.