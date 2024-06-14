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Химик рассказал, как быстро устранить жжение во рту после острой еды

Daily Mail: масло и мороженое быстро устраняют жжение во рту после острой еды

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Unsplash

Для быстрого устранения жжения и боли во рту после употребления острой пищи можно выпить молоко или съесть мороженое, а также поместить в полость рта небольшое количество масла. Вода со льдом и пиво, напротив, не принесут облегчения. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Дэниел Элдридж, старший преподаватель химии в Технологическом университете Суинберна (Австралия).

Элдридж объяснил, что в состав всех острых продуктов входят соединения, называемые капсаициноидами. Они не провоцируют «физическое нагревание» слизистых оболочек и кожи, а вызывают ощущение жжения, воздействуя на специфические рецепторы в полости рта.

По словам химика, единственный способ снять боль и жжение после острого — это устранить капсаициноиды. Для этой цели не рекомендуется использовать воду со льдом и пиво. Дело в том, что капсаицин является гидрофобной молекулой. Это значит, что соединение практически не смешивается с водой при попытке «смыть» его. Большинство видов пива не содержат достаточное количество спирта для растворения капсаициноидов, поэтому его применение также не принесет результата.

Доктор Элдридж рассказал, что самым подходящим вариантом для устранения жжения является молоко. В его состав входит казеин (белок, необходимый для поддержания жирности) и гидрофобизированные жиры, которые помогают эффективно «вымывать» капсаициноиды из полости рта. Не менее эффективным способом избавления от дискомфорта выступает ополаскивание рта маслом и употребление мороженого. Эти продукты также содержат жиры, устраняющие молекулы капсаицина.

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