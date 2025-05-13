«Помогает кишечнику и уничтожает паразитов»: врач рассказала о пользе острой пищи

Острая пища для здорового человека не вредна – напротив, ее регулярное потребление приносит ощутимую пользу организму, помогает в борьбе с паразитами, улучшает пищеварение. Однако при наличии проблем с ЖКТ от острых блюд лучше отказаться, так как они могут спровоцировать обострение уже существующих заболеваний, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

То, как человек переносит острую пищу, зависит от количества рецепторов в полости рта – если их много, чувство жжения будет сильнее. Есть и наследственные факторы – например, в азиатских регионах традиционно едят острую пищу, из-за чего даже самые жгучие продукты жители переносят спокойно. А вот у россиян с непривычки они могут вызвать раздражение слизистой кишечника, но если нет проблем с ЖКТ, то серьезных последствий не будет, отметила врач.

По мнению Королевой, острые продукты должны быть в рационе, но не в качестве приоритетных. Она подчеркнула, что их нельзя употреблять при наличии гастритов, эрозий, язв и прочих нарушениях целостности слизистой ЖКТ.

«Острые продукты при хорошем восприятии повышают аппетит. Если на столе, кроме острых продуктов, есть источники полноценного белка, например, мясо, птица, рыба, то они будут очень хорошо перевариваться и усваиваться организмом в силу выработки достаточного количества пищеварительных ферментов, — отметила диетолог. — Поэтому такого рода продукты очень даже показаны людям с пониженной секреторной функцией желудочно-кишечного тракта».

Она напомнила, что острая пища – это, помимо прочего, профилактика паразитарных болезней и бактериальной инфекции. Кроме того, такие блюда помогают поддерживать здоровье микрофлоры кишечника, способствуя хорошему пищеварению. Поэтому тем, кто нормально переносит острую пищу и не имеет проблем с ЖКТ, нужно есть острые блюда на регулярной основе – со временем у таких людей будет формироваться устойчивость к жгучим продуктам.

Напомним, гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Екатерина Гиренко рассказала «Газете.Ru», что острая пища в умеренных количествах может улучшить настроение, однако злоупотребление острым вместо радости может привести к ожогу ЖКТ. В небольших количествах острая пища безопасна, если нет индивидуальной реакции в виде тошноты, боли в области ЖКТ, нарушений пищеварения, подчеркнула она.

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