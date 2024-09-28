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Названа пища, которая может улучшить настроение

Гастроэнтеролог Гиренко: острая пища может улучшить настроение

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Острая пища в умеренных количествах может улучшить настроение, однако злоупотребление острым вместо радости может привести к ожогу ЖКТ, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Екатерина Гиренко.

«Мозг воспринимает жжение как вред и отправляет сигнал для выработки гормонов радости эндорфинов. Кроме того, одни люди получают удовольствие на пике жжения, а другие — когда оно прекращается. Также есть теория, что чувство радости от острой пищи возникает из-за усиления кровообращения и выделения серотонина и норадреналина, которые участвуют в регуляции механизмов настроения», — рассказала врач.

Перец, специи (например, горчица) и другие острые продукты используются как местные согревающие и обезболивающие средства. Но научно доказанной эффективности у них нет, подчеркнула врач.

«Использовать острое в каких-либо лечебных целях не рекомендуется. Есть его можно, но соблюдая меру. Злоупотребление острой пищей может привести к химическому ожогу слизистой. Это характерно для поедателей халапеньо и других перцев на соревнованиях. В небольших количествах острая пища безопасна, если нет индивидуальной реакции в виде тошноты, боли в области ЖКТ, нарушений пищеварения», — рассказала врач.

Ранее врач рассказала, сколько сливочного масла можно съедать за день.

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