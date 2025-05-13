В Челябинской области проведут проверку данных о прорыве канализации

Прокуратура Челябинской области проверит информацию о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Речь идет о публикациях в местных СМИ, по данным которых в поселке Западный в Сосновском районе Челябинской области прорвало канализационный коллектор. Из-за этого улицы на побережье Шершневского водохранилища оказались затоплены.

«Прокуратура с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за организацию работы системы водоотведения и содержание объектов инженерно-технической инфраструктуры. Если специалисты зафиксируют какие-либо нарушения, они примут все необходимые меры прокурорского реагирования.

Шершневское водохранилище — это искусственный водоем, который используется как основной источник водоснабжения для четырех городов Челябинской области. В их числе — административный центр региона.

13 мая Telegram-канал «74.RU| Новости Челябинска» со ссылкой на очевидцев сообщил о прорыве канализационного коллектора в поселке Западный. Как выяснили журналисты, подобное уже происходило в прошлом. В частности, в 2022 году местные жители начали обращаться в различные инстанции с просьбами решить проблему. Но это ни к чему не привело.

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