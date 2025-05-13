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Жерару Депардье вынесли приговор по делу о домогательствах

В Париже суд приговорил актера Депардье к полутора годам условного срока
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Stephanie Lecocq/Reuters

Парижский суд вынес приговор актеру Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые волны» в 2021 году. Об этом сообщает BFM TV.

Депардье приговорили к полутора годам условного срока с отсрочкой исполнения приговора и внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. Суд признал актера виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами — Амели и Сарой (имена изменены).

Обвинение просило для актера 18 месяцев тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере €20 тысяч. Обвинения он отвергал.

«Не понимаю, почему мне должно нравиться щупать женщину, ее ягодицы, грудь. Я не любитель тереться в метро», — сказал он.

При этом Депардье признался, что прикасался к Амели, одной из двух потерпевших, «чтобы отчитать ее» и чтобы якобы не дать ей упасть. Также актер сказал, что не знает точно, что такое сексуальное насилие.

В 2024 году прокуратура Парижа начала расследование в отношении актера, которого обвинили в сексуальном насилии актриса Шарлотт Арнуль и еще 12 женщин. В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции.

Накануне стало известно, что 76-летний Депардье снимается в новом фильме.

Ранее Виталий Милонов назвал Депардье предателем России и приспособленцем.

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