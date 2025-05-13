Рособрнадзор поручил усилить защиту экзаменационных систем от хакерских атак

В Рособрнадзоре обеспокоены угрозой хакерских атак на системы, используемые при проведении экзаменов, и просят принятия дополнительных мер. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

На совещании по подготовке к предстоящей процедуре государственной итоговой аттестации (ГИА) Музаев подчеркнул необходимость обеспечения безопасности информационных систем и защиты компьютеров в пунктах проведения экзаменов.

«В условиях рисков совершения хакерских атак <...> просим усилить меры по защите этих систем, а также сохранению исправности и работоспособности оборудования», – заявил Музаев.

До этого в ведомстве сообщили, что ГИА в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях в 2025 году будет проходить по аналогии с правилами прошлого года. Органы управления образованием в регионах смогут самостоятельно определять формат экзамена.

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