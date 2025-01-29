В Рособрнадзоре рассказали о правилах проведения ГИА в новых регионах РФ

Музаев: ГИА в новых регионах РФ будет проходить по правилам прошлого года

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях в 2025 году будет проходить по правилам прошлого года. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания, говорится на сайте Рособрнадзора.

«В 2025 году на основании обращений регионов и с учетом уровня организационно-технологической и кадровой готовности к проведению экзаменов, а также уровня подготовки выпускников принято решение о проведении итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов по аналогии с прошлым годом», — заявил он.

В пресс-службе отметили, что в 2023 и 2024 годах органы управления образованием самостоятельно определяли форму проведения ГИА. На предстоящих экзаменах выпускники школ смогут сдавать ГИА-11 не в формате ЕГЭ. В публикации отмечается, что количество желающих сдавать данный экзамен растет.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что в феврале Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах страны. По его словам, при успешном проведении испытаний нововведение планируют распространить по всей России.

Ранее Путин причислил МГУ к символам России.