Регионы России подготовились к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации получило доклады о готовности всех регионов страны к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по готовности к проведению ГИА в 2025 году, его слова приводит РИА Новости.

«У нас в целом система готова к проведению ЕГЭ. Соответствующие доклады мы получили от всех регионов», — сказал он.

Кроме того, отметил Кравцов, Рособрнадзор совместно с региональными министерствами проверил пункты проведения экзаменов.

Накануне председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин предупредил, что весной мошенники запустили более 100 фейковых сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, где «продаются» ответы на экзаменационные вопросы. Потенциальные жертвы — выпускники, сдающие ОГЭ и ЕГЭ.

До этого сенатор Наталия Косихина предложила внести операцию по освобождению Курской области от ВСУ в учебники истории и включить в экзаменационные вопросы ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый вариант ЕГЭ по физике и информатике